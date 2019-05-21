شكرا لقرائتكم خبر عن جيان مهاجم غانا يعتزل اللعب دولياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)

أعلن أسامواه جيان هداف غانا عبر العصور اعتزاله اللعب دوليا اليوم (الاثنين) قبل شهر من انطلاق كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

ويأتي القرار بعد استبعاده من ارتداء شارة قيادة منتخب بلاده.

ولم يلعب جيان مع منتخب غانا منذ سبتمبر 2017 بسبب مشكلات مع الإصابات إضافة إلى عدم خوض مباريات كافية مع فريقه التركي قيصري سبور.

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وقال جيان في بيان «بعد التشاور مع أسرتي وفريقي وبصفتي قائدا لمنتخب غانا قررت الاعتذار عن عدم خوض البطولة بعد قرار المدرب منح شارة القيادة للاعب آخر رغم أني استدعيت ضمن تشكيلة كأس الأمم».

وتابع «أرغب أيضا في اعتزال اللعب دوليا بصفة دائمة».

وسجل اللاعب البالغ من العمر 33 عاما 51 هدفا في 106 مباريات دولية وهز الشباك في ست بطولات متتالية لكأس الأمم الأفريقية وثلاث بطولات لكأس العالم بين 2006 و2014.

وجيان أكثر لاعب أفريقي سجل أهدافا في كأس العالم برصيد ستة أهداف.