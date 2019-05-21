شكرا لقرائتكم خبر عن «الانضباط»: رفض احتجاج القادسية ضد مشاركة لاعب الحزم مسعود بخيت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق قرارا برفض احتجاج فريق نادي القادسية ضد نظامية مشاركة لاعب فريق نادي الحزم مسعود بخيت في المواجهة الأخيرة بين الفريقين التي أقيمت ضمن بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ووفقا لنتيجة المباراة، فقد حل فريق القادسية في الترتيب الـ14 برصيد 28 نقطة، وهو ما يعني هبوطه رسمياً إلى مصاف أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

وكان نادي القادسية قد أعلن تقديمه احتجاجا رسميا على مشاركة لاعب الحزم مسعود بخيت لوجود ثلاثة كروت صفراء عليه في مباريات (الأهلي والهلال والنصر).

ووفقا للجنة الانضباط والأخلاق، فإن قرارها برفض احتجاج نادي القادسية قابل للاستئناف وفقا للمادة 139 من لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.