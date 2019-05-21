الهلال يؤمن صدارته الآسيوية بالتعادل مع الدحيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نجا الدحيل القطري من الهزيمة على ملعبه ووسط جماهيره أمام الهلال السعودي وخطف التعادل 2 - 2 في الزمن الأخيرة من المباراة التي جرت بين الفريقين أمس في الدوحة ضمن الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

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ورفع الهلال رصيده في صدارة المجموعة إلى 13 نقطة مقابل 9 نقاط للدحيل في المركز الثاني، وتلاه في المركز الثالث استقلال طهران برصيد 8 نقاط، والعين الإماراتي في المركز الأخير بنقطتين فقط.

وتقدم الدحيل أولا عن طريق يوسف العربي في الدقيقة 15، وعادل للهلال الفرنسي بافيتيمبي جوميز في الدقيقة 29، ثم تقدم عن طريق جوميز نفسه في الدقيقة 55، فيما خطف خالد منير هدف التعادل للدحيل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

وكانت نتيجة المباراة بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين، حيث حسم الفريقان بالفعل تأهلهما إلى دور الـ16، كما كان الهلال قد حسم فوزه بصدارة المجموعة، التي شهدت أمس أيضا انتصارا شرفيا لاستقلال طهران الإيراني على العين الإماراتي 2 - 1.