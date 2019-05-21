كشافو أوروبا يبحثون عن 40 موهوبا سعوديا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تجري اليوم مباريات نصف نهائي بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس لكرة القدم في نسختها الأولى من مشروع دوري المدارس، وذلك للفرق المتأهلة من مرحلتي المتوسطة والثانوية، على أن تقام المباراة الختامية الخميس المقبل على رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتشهد منافسات البطولة على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية متابعة من كشافي نادي ريال مدريد الإسباني، هيكتور فيسنتا ودانيال لاند بورو اللذين سيختاران 40 لاعبا للانضمام إلى معسكر «stc ريال مدريد» الصيف المقبل في مدينة مدريد، وأيضا كشافي أياكس الهولندي، بيتر مسترز وماركو فخال والكشاف إدواردو ريخيس من نادي ريال أوفييدو (درجة ثالثة بإسبانيا)، إضافة إلى الكشاف المكسيكي ادواردو رويز، إلى جانب متابعة ميدانية من الإدارة الفنية للمنتخبات السنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ومتابعة من مدرب الحراس يان يكنز من أكاديمية الحارس الألماني أوليفر كان.

وضمن البرامج التدريبية التطويرية التي يقدمها مشروع دوري المدارس لمدربي الفرق المدرسية، عقدت دورة تدريبية بإشراف محاضرين فنيين من نادي ريال مدريد، إضافة إلى دورة مماثلة أقيمت لمدربي الفرق المدرسية بتابعة مباشرة من رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي الشعيلان، إلى جانب مشاركة ميدانية لـ 30 حكما وطنيا شابا، بإشراف رئيس لجنة الحكام في البطولة مرعي العواجي.