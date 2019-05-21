شكرا لقرائتكم النقاز : الجمهور سلاحنا لحصد أول كونفدرالية فى التاريخ للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمدى النقاز ظهير أيمن الزمالك على ثقته فى اللاعبين لتخطى عقبة نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية المقرر له الأحد المقبل على ملعب برج العرب .

قال النقاز فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور إن اللاعبين قادرون على إسعاد الجماهير البيضاء والتتويج باللقب القاري الذى لم يدخل خزينة القلعة البيضاء من قبل.

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تابع النقاز أن اللاعبين يتمنون مساندة جمهور الزمالك فى موقعة العودة من أجل الفوز على الفريق المغربى.