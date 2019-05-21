شكرا لقرائتكم النقاز : الجمهور سلاحنا لحصد أول كونفدرالية فى التاريخ للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد حمدى النقاز ظهير أيمن الزمالك على ثقته فى اللاعبين لتخطى عقبة نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية المقرر له الأحد المقبل على ملعب برج العرب .
قال النقاز فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور إن اللاعبين قادرون على إسعاد الجماهير البيضاء والتتويج باللقب القاري الذى لم يدخل خزينة القلعة البيضاء من قبل.
تابع النقاز أن اللاعبين يتمنون مساندة جمهور الزمالك فى موقعة العودة من أجل الفوز على الفريق المغربى.
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