شكرا لقرائتكم مفاجأة .. رمضان صبحي لن يشارك مع الأهلي أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح النادي الأهلي، فى ورطة كبيرة، تهدد مشاركة رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق، فى مباراة الزمالك المقرر إقامتها بعد انتهاء منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 المقرر إقامتها فى مصر الشهر المقبل. وأكد مسئولو النادي الأهلي غياب رمضان صبحي عن مباراتى الزمالك والمقاولون العرب، في حالة عدم النجاح في تجديد إعارته أو شرائه نهائيا، من نادي هدرسيفيلد الإنجليزي. ويأتى غياب رمضان صبحى عن مباراتى الزمالك والمقاولون بعد تأجيل المواجهتين لبعد انتهاء فعاليات كأس الأمم الأفريقية، والتي تنتهي يوم 19 يوليو القادم فيما ينتهى عقد اللاعب مع الأهلي ينتهي يوم 1 يوليو وبالتالي سيعود لناديه الإنجليزي قبل انتهاء مباريات الدوري المصري الممتاز.

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