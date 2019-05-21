مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء 21 / 5 / 2019...

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جدة - عمرو شويل مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء حيث تقام 5 مباريات في بطولة الدوري المصري اليوم الثلاثاء .
مواعد مباراة وادي دجلة والداخلية في الدوري المصري اليوم الثلاثاء 21 / 5 / 2019مواعد مباريات الدوري المصري اليوم مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء حيث يلتقي فريق وادي دجلة مع حرس الحدود في الـ 10 من مساء اليوم ويدخل وادي دجلة القاء محتلا المركز الـ12 برصيد 36 نقطة ويسعى الفريق للفوز بهذه المباراة ليبتعد عن منطقة الهبوط .
مواعد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء بينما تعد هذه هي الفرصة الأخيرة للداخلية للبعد عن منطقة الهبوط حيث يحتل الفريق المركز الـ17 برصيد 27 نقطة .
مواعد مباراة انبي ومصر المقاصة في الدوري اليوم الثلاثاء 21 / 5 / 2019مواعد مباريات الدوري المصري اليوم حيث يلتقي في تمام الـ10 من مساء اليوم فريق انبي مع مصر المقاصة ويأمل الفريق البترولي في تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط حتى يحسن موضعه في جدول الدوري حيث يحتل المركز الـ10 برصيد 36 نقطة .
مواعد مباريات الدوري المصري اليوم بينما يسعى مصر المقاصة لتحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء تدفعه نحو المركز الرابع حيث يحتل الفريق الممركز السادس في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن المصري صاحب المركز الرابع .
مواعد مباراة المصرى والإنتاج الحربي في الدوري اليوم 21 / 5 / 2019مواعد مباراة المصر والإنتاج الحربي في الدوري حيث تقام في الـ10 من مساء اليوم الثلاثاء مباراة الإنتاج الحربي والمصري ويسعى الفريق البور سعيدي لتحقيق الفوز في هذه المباراة أملا في الإنفراد بالمركز الرابع ويمتلك الفريق 48 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب صاحب المركز الخامس .
مواعد مباراة المصر والإنتاج الحربي في الدوري وعلى الجانب الأخر يسعى الإنتاج لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل تأمين بقائه في الدوري للموسم القادم خاصة وأن الفريق يحتل المركز الـ11 برصيد 36 نقطة .
مواعد مباراة طلائع الجيش والإتحاد في الدوري المصري 21 / 5 / 2019مواعد مباراة طلائع الجيش والإتحاد في الدوري حيث تنطلق في الـ10 من مساء اليوم مباراة الإتحاد السكندري مع طلائع الجيش ويسعى الفريق السكندري لتحقيق الفوز في هذه المباراة خاصة وأن الفريق ليس في موضع أمن من الهبوط مثل العديد من الفريق حيث يقع في المركز الـ9 برصيد 36 نقطة .
مواعد مباراة طلائع الجيش والإتحاد في الدوري وعلى الجهة الأخرى يخوض طلائع الجيش اللقاء وهو في المركز الـ8 برصيد 37 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الإتحاد ويسعى الطلائع للفوز بهذه المباراة ليضمن البقاء في بطولة الدوري .
مواعد مباراة سموحة وبتروجت في الدوري المصري اليوم الثلاثاء 2019-5-21مواعد مباراة سموحة وبتروجت في الدوري المصري اليوم حيث يستقبل فريق سموحة منافسة بتروجت في الـ10 مساء في مباراة ليست سهلة على الفريقين خاصة أن الفريقين مهددان بالهبوط ويحتل الفرق السكندري المركز الـ14 في جدول الدوري برصيد 35 نقطة .
مواعد مباراة سموحة وبتروجت في الدوري كما يقع بتروجت في المركز الـ16 في المسابقة برصيد 34 نقطة ويسعى الفريق للفوز بهذه المباراة حيث أنه في حالة الهزيمته يثبت هبوطه بنسبة كبيرة .
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