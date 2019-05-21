شكرا لقرائتكم مدحت عبد الهادى : النقاز أفضل من حازم إمام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مدحت عبد الهادى نجم الزمالك الأسبق إن حازم إمام ظهير أيمن الفريق الأبيض أفضل من التونسى حمدى النقاز.

قال عبد الهادى فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور إن حازم إمام هجوميا أفضل من النقاز وقادر على تعويض غياب الأخير.

تابع عبد الهادى إن حازم إمام شارك بشكل جيد فى مباريات الفريق الأبيض الأخيرة موضحا أن حميد أحداد يجب أن يكون متواجدا فى اللقاء.

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الجدير بالذكر أن النقاز يغيب عن إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها الأحد المقبل على ملعب برج العرب بسبب تفاقم البطاقات الصفراء.