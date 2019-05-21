شكرا لقرائتكم إقبال كثيف على موقع "تذكرتي" في الساعات الأولى من فتح باب التسجيل للجماهير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد موقع "تذكرتي" الذي أطلقته اللجنة المنظمة للبطولة إقبال كثيف خلال الساعات القليلة بعد أن تم الإعلان عن تدشينه ، وكان قد تم طرحه لمساعدة كافة الراغبين في حضور مباريات البطولة أن يتواجدوا بكل سهولة في المدرجات ، وتقام البطولة التي تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019، والتى تقام فى 6 استادات، وهم "استاد القاهرة، الدفاع الجوي، السلام، السويس، الإسماعيلية، والإسكندرية" وذلك بعد اختيارها من قبل لجنة CAF التنفيذية لتكون الدولة المضيفة للمسابقة. موقع www.tazkarti.com ، هو أحد أحدث إصدارات اللجنة المنظمة والتي حرص القائمين على تدشينه أن يمتاز بالسهولة واليسر على جميع زوار الموقع سواء داخل مصر أو خارجها ، و يعرض الموقع بثلاث لغات العربية والإنجليزية والفرنسية Advertisements

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