شكرا لقرائتكم لاسارتي يضع خطط وجمل تكتيكية جديدة في مران الأهلى قبل لقاء الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الاهلي ، بتدريب اللاعبين على خطط وتكتيكات جدية وفريدة، وتدريبهم على بعض الجُمَل الفنية والخُطَطيّةٌ، وحرص على توجيه تعليمات خاصة خلال المران، كما أجرى الجهاز الفني أكثر من تقسيمة لتجهيز جميع اللاعبين، قبل موعد السفر إلى الإسكندرية، المقرر له مساء غدٍ، للمبيت بأحد الفنادق.

ركز مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، على تدريبات الكرة خلال مران الفريق الذي يقام حاليا على ملعب التتش، والذي يأتي استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، التي تقام فى العاشرة مساء الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب بالاسكندرية.