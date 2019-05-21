شكرا لقرائتكم بعد راحة الـ 72 ساعة .. الداخلية يستأنف تدريباته قبل مواجهة المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يواصل فريق الداخلية تحت القيادة الفنية لضياء عبد الصمد مدرب الفريق، غداً الثلاثاء، الداخلية بعد راحة الـ 72 ساعة التي كان لاعبو الداخلية قد حصلوا عليه عقب الخسارة من الاسماعيلي بهدفين نظيفين في مباراة الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري العام.
وكان الداخلية قد هبط بشكل رسمى إلى دورى القسم الثانى عقب الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف فى مباراة الجولة 32 ليقضى الفريق الأبيض على طموحات الداخلية فى البقاء بالدورى العام.
ويترقب الداخلية مواجهة النادى المصرى فى مباراة الجولة 34 والأخيرة من عمر المسابقة المحلية والتى لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.
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