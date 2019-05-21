شكرا لقرائتكم مختار يحسم قائمة الإنتاج الحربى أمام المصرى البورسعيدى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى، قائمة ناديه التى تستعد لمواجهة المصرى البورسعيدى فى العاشرة مساء الثلاثاء على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدوري العام . وضمت القائمة كل من : "أحمد شديد قناوي والسيد الشبراوي وعبد الرحمن فاروق ومحمد موسي ومحمود حماده ومعاذ الحناوي واحمد يحيي ومحمد مسعد ومحمد رجب واحمد مجدي وعبد الرحمن بودي وحماده ناصر ومحمود عادل وغنام محمد ومحمد حسين عضل وكريم لالا وعلاء سلامة ومحمد عادل ووهاب انان وجيمس تيدي. Advertisements ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 15 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقت شباكه 36 هدف فيما يحتل الانتاج الحربى المركز الحادى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 39 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك.

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