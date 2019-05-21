شكرا لقرائتكم لاعب الأهلي يتعرض لحادث على طريق رأس غارب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض أحمد ياسر ريان، لاعب النادي الأهلي المعار لصفوف الجونة، لحادث سير على طريق رأس غارب اليوم الاثنين.

وكان بصحبة لاعب الأهلي أثناء الحادث زميله بنادي الجونة أحمد أباظة، بالإضافة إلى الإنجليزي ويل رويال المعد البدني، للفريق الساحلى.

وجاء حادث لاعب الأهلي بعد حدوث إنفجار فى إطار سيارة أحمد ريان، بسبب اصطدامها بمقطورة على طريق رأس غارب في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرًا، وأنقذت العناية الإلهية اللاعبين والمعد البدني للجونة حيث لم يتعرض أى فرد منهم لإصابات.

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واطمأن مسئولو نادي الجونة والجهاز الفني واللاعبين على ريان وأباظة والمعد البدني فور علمهم بالحادث، ومن المنتظر أن ينتظم الثلاثي بشكل طبيعي في مران اليوم.