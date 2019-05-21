شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة سموحة فى البطولة الأفريقية بأنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق سلة سموحة بقيادة أشرف توفيق المدير الفنى، قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى قبل نهائى البطولة الأفريقية التى تقام بأنجولا .

وضمت القائمة 12 لاعبًا هم كل من تامر مصطفى، وأشرف السيد، وشريف الدياسطى، وأحمد السيد، وعمر عزب، وأحمد عزب، وجيمس إدواردو، وإبراهيم خالد، وأوجستين أوكوسن، وومروان سرحان، بالإضافة إلى رؤوف محمد مصطفى وأداموف تاكا .

ويرافق البعثة أشرف توفيق مديرًا فنيًا، وأيمن على عبد الهادى مدرب عام، ومحمد مصطفى مدرب، ومحمد جمال الدين مخطط للاحمال، وتامر إبراهيم طبيبًا .

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ويرأس بعثة الفريق خلال البطولة فى أنجولا أحمد عجلان عضو مجلس إدارة النادى.

ومن المقرر أن يلتقى الفريق فى أول مباراة مع أول أغسطس الأنجولى .