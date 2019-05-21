شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. عمر صلاح يعيد خريطة صفقات الزمالك فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد الحارس الشاب عمر صلاح خريطة صفقات نادى الزمالك فى الصيف المقبل، بعد أن أبهر الجميع بأدائه أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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