شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يرفض رحيل أى لاعب من معسكر الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض حلمي طولان المدير الفني لاتحاد السكندرى، رحيل أى لاعب من المعسكر المغلق للفريق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش غداً الثلاثاء، بعد الاستقرار على 23 لاعبا فى القائمة وخروج خمس لاعبين عن القائمة .

وجاءت قائمة الاتحاد السكندرى كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان، محمود الزنفلي.

خط الدفاع: صبحى سليمان، محمد رزق، محمد أنور، بازوكا، محمود شعبان، السيد سالم، أحمد توفيق، محمد ناصف، كريم الديب.

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خط الوسط: ولاس سيلفا، أحمد داوود، خالد الغندور، نور السيد، مانجا، كريم ممدوح، عمار حمدي.

خط الهجوم: خالد قمر، رزاق سيسيه، جدو، تشوكا.

وخرج من القائمة كل من فوزى الحناوى و صبرى رحيل و محمد عادل ومحمد عبد المجيد و تونى سليفا.