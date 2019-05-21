شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. رمضان صبحي لن يشارك مع الأهلي أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح النادي الأهلي، فى ورطة كبيرة، تهدد مشاركة رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق، فى مباراة الزمالك المقرر إقامتها بعد انتهاء منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 المقرر إقامتها فى مصر الشهر المقبل.

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