شكرا لقرائتكم خبر عن تحدى الـ 17 سنة.. 3 تشابهات بين الزمالك فى الكونفدرالية وآخر لقب أفريقى توج به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الزمالك مع نظيره نهضة بركان المغربى يوم 26 مايو الجارى فى إطار إياب نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية ببرج العرب بالإسكندرية.

ويسعى الزمالك لتحقيق اللقب الأفريقى لتكرار الإنجاز الغائب منذ 17 عامًا، حيث توج الفريق الأبيض ببطولة دورى أبطال أفريقيا 2002 بالتغلب على الرجاء المغربى بهدف نظيف.

وقبل المواجهة المرتقبة التى تحمل طموحات وآمال الجماهير الزملكاوية، هناك عدة تشابهات بين الزمالك فى النسخة الحالية، وآخر بطولة توج بها الفريق الأبيض نرصدها فى التقرير التالى:

1- منافس مغربى

يخوض فريق الزمالك نهائى بطولة الكونفدرالية أمام فريق نهضة بركان المغربى، وسط طموحات بتحقيق للقب الأفريقى على المنافس، مثلما حدث فى البطولة التى توج بها الفريق عام 2002، عندما تغلب على الرجاء البيضاوى المغربى بهدف نظيف وتوج باللقب.

Advertisements

2- مواجهة رمضان

التقى الزمالك مع الرجاء المغربى فى الأسبوع الأخير من شهر رمضان، بذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، عام 2002، وهو ما تكرر من الزمالك حيث ألتقى مع نهضة بركان يوم 14 رمضان الجارى.

3- نتيجة سلبية للزمالك فى الذهاب

شهدت مباراة الزمالك و الرجاء المغربى بذهاب نهائى دورى الأبطال عام 2002، فى آخر بطولة أفريقية توج بها الفريق، انتهاء المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين، وكذلك فى اللقاء الذى جمع الأبيض مع نهضة بركان بذهاب نهائى الكونفدرالية انتهى بخسارة الزمالك بهدف، ليخرج الفريق من المباراتين بنتيجة سلبية.