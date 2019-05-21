شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خططية للاعبي الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ركز مارتن لاسارتي، المدير الفنى للأهلى على تدريبات الكرة خلال مران الفريق الذى يقام حاليًا على ملعب التتش، والذى يأتى استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، التى تقام فى العاشرة مساء الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وقام لاسارتى بتدريب اللاعبين على بعض الجُمَل الفنية والخططيّةٌ، وحرص على توجيه تعليمات خاصة خلال المران، كما أجرى الجهاز الفنى أكثر من تقسيمة لتجهيز جميع اللاعبين، قبل موعد السفر إلى الإسكندرية، المقرر له مساء غدٍ، للمبيت بأحد الفنادق.