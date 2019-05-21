اتحاد الطائرة يقيم حفلا لتوزيع مكافآت المنتخبات.. الأربعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم اتحاد الكرة الطائرة حفلا لتوزيع مكافآت للمنتخبات المختلفة فى العاشرة مساء الأربعاء المقبل بدار المدرعات. وقال أحمد عبد الدايم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة القائم بأعمال الرئيس، إن توزيع المكافآت للمنتخبات الحاصلة على ألقاب أفريقيا فى مختلف الأعمار شباب وشابات وناشئات وناشئين بجانب منتخبات الطائرة الشاطئية. وتابع أحمد عبد الدايم أنه تم توجيه الدعوة إلى أسرة اللعبة ورئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب، من أجل حضور الحفل الذى يعد بمثابة تكريما للمنتخبات التى نجحت فى الحصول على ألقاب.

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