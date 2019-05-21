شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الاثنين 20/5/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الاثنين العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذي يستعد لموجهة الإسماعيلي المقرر اقامتها مساء الأربعاء فى بطولة الدوري العام.

الأهلى يستعيد "مارسيلو" في الصيف بعد انتهاء التجربة السعودية

استقر مسئولو النادي الأهلى على عودة حسين السيد ظهير أيسر الفريق، بعد انتهاء فترة إعارته للاتفاق السعودى، بداية من فترة الانتقالات الصيفية القادمة ، وذلك لتدعيم الجبهة اليسري، خاصة بعد تألق اللاعب اللافت فى الدورى السعودى وإثبات جدارته بشكل كبير وأحقيته بارتداء القميص الأحمر.

من المقرر أن ينتظم حسين السيد فى تدريبات الأهلى خلال الفترة المقبلة بعد حصوله على فترة الراحة المتفق عليها، تمهيداً لحسم مصيره سواء بقيده فى الموسم الجديد أو السماح له بالرحيل مرة أخرى على سبيل الإعارة لأحد الأندية السعودية التي طلبت ضمه، وإن كان الاتجاه الأقرب هو استمرار اللاعب نظراً للحاجة لخدماته على المستوى الفني، وذلك على الرغم من تواجد 3 لاعبين فى مركزه وهم على معلول وأيمن أشرف ومحمود وحيد.

مجلس الاهلي يعقد اجتماعاً اليوم لمناقشة ملفات إدارية ورياضية

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اليوم، الاثنين، اجتماعاً تكميلياً ناقش عدة أمور خاصة بالنادي على الصعيد الإدارى والإنشائى والرياضى، وفى مقدمتها ملف النشاط الرياضى.

وكان مجلس الأهلي قد عقد اجتماعاً السبت قبل الماضى، وقرر خلاله تكليف مجلس أمناء قناة النادى بتطوير الرؤية الإعلامية المناسبة، ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، والتنسيق مع المنظومة الإعلامية التى تضم إدارة الإعلام بالنادى، ومجلة الأهلي، وقناة الأهلى، كما قرر المجلس ضم عادل كريم لمجلس أمناء القناة والذى يترأسه محمود الخطيب.

الخطيب يبحث ملف الراحلين عن الأهلي فى الصيف

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة خلال الأيام القليلة القادمة، لتحديد أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

Advertisements

وطلب الخطيب من الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، تقديم تقريره الفني وتوصياته الخاصة على مستوى اللاعبين الراحلين، قبل توجيه الاهتمام لملف الصفقات الجديدة والتي لن تقل عن 4 لاعبين فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

على ماهر لـ"سوبر كورة": دكة الأهلى أفضل من الزمالك والأحمر بطل الدورى

هو واحد من أفضل المدربين المصريين على الساحة فى الوقت الحالى، ارتبط أسمه بالعمل فى الأهلى مع الخواجات، إلا أنه فضل استمرار التحدى خارج أسوار القلعة الحمراء، ليقبل التحدى ويتولى المسئولية الفنية لفريق إنبى الذى كان يقبع فى مؤخرة بطولة الدورى العام، ويقفز به بعيداً عن صراع الهبوط، ومن قبله حقق نتائج جيدة مع فريق سموحة وكذلك مع الأسيوطى الذى حافظ على بقائه فى الدورى الممتاز قبل أن يتحول لنادى بيراميدز.

على ماهر نجم الأهلى والكرة المصرية السابق والمدير الفني الحالى لإنبي يتحدث عن تحدياته الكروية فى مجال التدريب، ويكشف رأيه فى العديد من الملفات الكروية بجانب إلقاء الضوء على بعض جوانب حياته الخاصة.

الأهلى يفتش فى "دفاعات" الدورى للبحث عن بديل "حجازى".. اعرف المرشحين

بدأ مسئولو النادي الأهلى، وبالتحديد لجنة التعاقدات، تقييم أداء أبرز مدافعى الدورى المصرى، تمهيداً للتعاقد مع أحدهم فى ظل صعوبة صفقة استعادة أحمد حجازى مدافع الفريق السابق، والذى طلب مهلة حتى نهاية كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى مصر قبل البت فى جميع العروض التى تلقاها مؤخراً ومنها عرض الأهلي.

لابا كودجو يكتب شهادة اعتماده بالأهلى بعد هدفه فى مرمى الزمالك.. فيديو

يوماً بعد يوم يؤكد التوجولى لابا كودجو، مهاجم نهضبة بركان المغربى، أنه سيصبح صفقة رابحة بكل المقاييس للنادى الأهلى حال التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

لابا كودجو كتب شهادة اعتماده لدى إدارة الأهلى والجماهير الحمراء بعد ظهوره بشكل طيب خلال مواجهة الزمالك، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والتى نجح خلالها فى إحراز هدف الفوز للفريق المغربى، الأمر الذى حفز إدارة الأهلى أكثر وأكثر لإنهاء صفقة المهاجم التوجولى.