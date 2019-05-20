انت الان تتابع مدافع نهضة بركان متحديًا الزمالك: نحن الأقرب للتتويج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م

نهضة بركان - الزمالك

قال عمر النمساوي، مدافع نهضة بركان، إنه كان يثق في إمكانيات فريقه، وقدرته على إلحاق الهزيمة بالزمالك في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وأشار إلى أن فريقه كان بإمكانه أن ينهي الشوط الأول متقدما، لولا الفرص التي ضاعت منه، وأضاف النمساوي: "لعبنا بطريقة جيدة، وكنا نعرف أن المباراة تلعب على جزئيات، لذلك آمنا بحظوظنا وسجلنا هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، ولا بد من تقديم الشكر لأحد المساهمين في هذا الانتصار، وهو الجمهور الذي دعمنا طوال المباراة، لم نسرق الفوز من الزمالك، بل كان مستحقا، لأننا كنا أكثر بحثا عن التسجيل".

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وتابع مدافع نهضة بركان: "تقدمنا خطوة مهمة نحو الفوز باللقب، وما زالت أمامنا خطوة أخرى حاسمة في مصر، أعتقد أن نهضة بركان هو الأقرب للتتويج بالبطولة". وتعرض الزمالك للخسارة أمام نظيره نهضة بركان، بهدف نظيف، سجله المهاجم التوجولي لابا كودجو، من هجمة مرتدة، بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع (90+4)، خلال المباراة