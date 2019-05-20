صاحب ذكريات سيئة.. من هو حكم نهائي الكونفدرالية؟

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الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما صاحب ذكريات سئية من الأندية المصرية فكان شاهدًا على خسارة الأهلي لبطولتين أمام الوداد المغربي والترجي التونسي على التوالي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الإثنين، عن تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، لإدارة مباراة نهائي الكونفدرالية بين فريقي الزمالك ونهضة بركان المغربي، في لقاء الإياب المقرر إقامته في السادس والعشرين من مايو الجاري، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب، ولم تعد هذه هي المرة الأولى التي يدير فيها الحكم الإثيوبي مباراة للزمالك.

وتعرض الزمالك للخسارة أمام نهضة بركان، بهدف نظيف، سجله المهاجم التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018- 2019. الحكم الإثيوبي صاحب التسعة والثلاثين عامًا، يعاونه

وتعرض الزمالك للخسارة أمام نهضة بركان، بهدف نظيف، سجله المهاجم التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018- 2019. الحكم الإثيوبي صاحب التسعة والثلاثين عامًا، يعاونه كل من زاكاري سيويلي من جنوب إفريقيا، والحادجي ماليك سامبا من السنغال، والتونسي الصادق السالمي حكمًا رابعًا، وسيكون في غرفة الفيديو، جاني سيكازوي حكم مباراة الذهاب والحكم السنغالي جبريل كامارا، والسوداني وليد أحمد علي. Advertisements من هو باملاك تيسيما ولد في الثلاثين من ديسمبر عام 1980 في مدينة أديس أبابا الإثيوبية، وتخرج من الجامعة عام 2011، ويعمل كباحث طبي ودرس علم الاجتماع، وبدأ مسيرته مع التحكيم في عام 2003 وحصل على الشارة الدولية في عام 2009 وقاد أول مباراة دولية 2010، وأسند له أكثر من مباراة نهائية، كان آخرها مباراة السوبر الإفريقي الأخيرة التي جمعت بين الترجي التونسي باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا والرجاء المغربي حامل لقب الكونفدرالية والتي فاز بها الأخير بهدفين مقابل هدف. مع الزمالك ليست هي المرة الأولى التي يدير فيها الحكم الإثيوبي مباراة للزمالك، حيث سبق وأدار لقاء الفارس الأبيض أمام يانج أفريكانز في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2012، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وسجل للزمالك عمرو ذكي، كما أدار مواجهة أبناء ميت عقبة أمام إيه سي ليوباردز الكونغولي، بدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية موسم 2015، وخسرها الزمالك بهدف نظيف. هزيمة بركان سبق وأن أدار الحكم الإثيوبي مباراة واحدة لفريق نهضة بركان في بطولة النسخة الحالية لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، أمام الصفاقسي التونسي والتي جمعتهما في ذهاب نصف نهائي المسابقة، وخسرها الفريق المغربي بثنائية نظيفة. مع الفراعنة قاد باملاك تيسيما 3 مواجهات للمنتخب الوطني، فاز الفراعنة فيها جميعا، وكانت الأولى ضد غينيا في تصفيات كأس العالم 2014 وفاز فيها الفراعنة 4-2، وفي تصفيات كأس أمم إفريقيا 2015 وفاز الفراعنة 2-0 ضد بوتسوانا، وفاز الفراعنة ضد تنزانيا 3-0 في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017. مع الأهلي مع الأهلي أدار باملاك تيسيما مباراة للأهلي والبنزرتي التونسي في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري الأبطال نسخة 2013، وانتهت بالتعادل السلبي، كما قاد لقاء المارد الأحمر أمام الإفريقي التونسي التي أُقيمت باستاد السويس في مايو لعام 2015، في إطار ذهاب دور الستة عشر الثاني للكونفيدرالية، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، أحرز للقلعة الحمراء حينها أحمد عبدالظاهر وعماد متعب، وفي دور 32 أدار مواجهة الأهلي ومونانا الجابوني، وحسمها الأهلي لصالحه برباعية نظيفة. وكان شاهدًا على تعادل المارد الأحمر مع الوداد المغربي، بهدف لمثله، في برج العرب بذهاب نهائي 2017، وقاد نهائي بطولة 2018، والتي خسرها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة أمام الترجي التونسي.

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