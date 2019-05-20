انت الان تتابع سويلم: الدولة ستساند الزمالك للتتويج بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

جماهير الزمالك

كشف ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، عن مخاطبة الجبلاية الجهات الأمنية من أجل حضور 60 ألف مشجع في نهائي الكونفدرالية، بين الزمالك ونهضة بركان، في المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب. وقال سويلم في تصريحات لبرنامج «كلام في الجون» الذي يقدمه ماركو مراد، على إذاعة «ميجا إف إم»: «الدولة كلها ستساند الزمالك من أجل التتويج بالكونفدرالية.. وسيكون هناك دعم من كل الجهات المعنية، ومن المؤكد أن مدرجات برج العرب ستمتلئ بجمهور مصر وليس الزمالك فقط».

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وعن طريقة توزيع وبيع التذاكر، كشف سويلم أن رئيس الزمالك قدم اقتراحا بأن يتم تخصيص منافذ بيع في المحافظات التي توجد قاعدة جماهيرية كبيرة بها للزمالك، مثل محافظات القناة وأيضًا المنصورة والإسكندرية، بينما تعهد باعتباره نائبا عن محافظة الشرقية بأن يتم توزيع حصة لا بأس بها رغم كونها محافظة أهلاوية بامتياز. وتعرض