انت الان تتابع عامر حسين يكشف حقيقة تأجيل لقاء الأهلي والمقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ م

عامر حسين Advertisements

نفى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ما تردد عن تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب لما بعد بطولة أمم إفريقيا 2019 وقال عامر في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "حتى الآن مباراة الأهلي والمقاولون في موعدها بدون تأجيلات، وستقام يوم 28 مايو الجاري". كانت لجنة المسابقات قد أعلنت من قبل عن موعد مباراة الأهلي مع الإسماعيلي والمقرر إقامتها يوم 22 من الشهر الجاري على ملعب برج العرب وكذلك موعد مباراته مع المقاولون العرب والمقرر لها 28 من الشهر الجاري أيضًا.

وترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن رغبة اتحاد الكرة في إنهاء الدوري قبل بطولة أمم إفريقيا إلا أن هذا الأمر وجد رفضًا قاطعًا من جانب مسؤولي الزمالك بسبب ارتباط الفريق بخوض مباراتي نهائي الكونفدرالية أمام فريق نهضة بركان المغربي حيث أقيم لقاء الذهاب مساء الأحد وانتهى بفوز الفريق المغربي في الدقيقة الأخيرة

وترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن رغبة اتحاد الكرة في إنهاء الدوري قبل بطولة أمم إفريقيا إلا أن هذا الأمر وجد رفضًا قاطعًا من جانب مسؤولي الزمالك بسبب ارتباط الفريق بخوض مباراتي نهائي الكونفدرالية أمام فريق نهضة بركان المغربي حيث أقيم لقاء الذهاب مساء الأحد وانتهى بفوز الفريق المغربي في الدقيقة الأخيرة بهدف دون رد، على أن يقام لقاء الإياب يوم 26 من الشهر الجاري.

الجدير بالذكر أن ثروت سويلم المدير التنفيذي أعلن في تصريحات إذاعية صباح اليوم أن الزمالك قد يخوض مباراتين بعد انتهاء الكونفدرالية على أن يتم تأجيل باقي مبارياته إلى ما بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا 2019 المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.