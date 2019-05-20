انت الان تتابع اتحاد الكرة: لن نسمح لأي طرف بالعبث في جدول الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م

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أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لن يسمح لأي طرف بالعبث بجدول الدوري الممتاز، وتغيير أو تعديل مواعيده، وقال سويلم في تصريحات لبرنامج «كلام في الجون» الذي يقدمه ماركو مراد، على إذاعة «راديو هيتس»، اليوم الاثنين: «من المؤكد أن هناك مساندة وتعاطف مع الزمالك من أجل الفوز بكأس الكونفدرالية لكن هذا الموقف لا يتعارض أبدا مع ضرورة استيعاب أهمية عدم المساس بجدول الدوري خاصة وأن هناك صراعا في الهروب من الهبوط، يجب أن يحسم قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية، بينما قد يتأجل مصير القمة لما بعد البطولة.

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وكشف سويلم أن الزمالك سيخوض مباراتين الأولى يوم 29 مايو، والثانية يوم 3 يونيو، وعن مصير القمة قال إنه يتم دراسة الموضوع حاليًا. وأوضح سويلم، أنه تم مخاطبة الجهات الأمنية من أجل حضور 60 ألف مشجع في نهائي الكونفدرالية، بين الزمالك ونهضة بركان في المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على استاد الجيش