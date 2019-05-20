الان تتابع الأهلي يطيح ببختاكور ويتأهل إلى دور الـ 16 لمواجهة الهلال والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فاز الأهلي السعودي على باختاكور الأوزبكي وخطف منه بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة الآسيوية، بهدفين لهدف في المباراة الأخيرة بدور المجموعات.
وضرب الأهلي موعداً مع نظيره الهلال السعودي، في ثمن نهائي البطولة، بعد احتلاله المركز الثاني، في المجموعة الرابعة.
وافتتح لاعبو فريق الأهلي أهداف المباراة، في الدقيقة 69، وأحرزه السوري عمر السومة من رأسية رائعة بعد تمريرة من زميله دجانيني تافاريس، ليحرز أول الأهداف في مرمى باختاكور.وأدرك لاعبو فريق باختاكور التعادل مع الأهلي في الدقيقة 88 بهدف للاعب إيجور سيرجييف، من تسديدة داخل منطقة الجزاء.
وفي الوقت القاتل، أحرز لاعبو فريق الأهلي هدف الفوز والتأهل، وتحديداً في الدقيقة 92 من صاروخية أطلقها عبدالله الغربيب.
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