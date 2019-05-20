الان تتابع الهلال يؤكد صدارته في دوري أبطال آسيا بالتعادل مع الدحيل #الهلال_الدحيل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل الهلال السعودي مع الدحيل القطري 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السادسة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا. وجاء هدف الدحيل الأول عبر يوسف العربي في الدقيقة 14، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. وتعادل بافيتيمبي غوميز للهلال في الدقيقة 29، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أيضًا. Advertisements وعاد غوميز وسجل الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 55. وتعادل الدحيل عبر خالد منير في الدقيقة 92.

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