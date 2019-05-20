شكرا لقرائتكم خبر عن 7 صاعدين يرسمون مستقبل الدورى بتألقهم مع أنديتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تألق كبير ظهر عليه عدد من النجوم الأفارقة الشابة بالدورى الممتاز فى الموسم الجارى، حيث لفتوا الأنظار بمردود رائع وأداء مبهر استحقوا عليه الإشادة والثناء من الجميع. السنغالى إبراهيما نادايى، صاحب الـ 20 عاماً، يسطع نجمه فى سماء الكرة المصرية هذا الموسم بتألقه الكبير مع فريق وادى دجلة، حيث سجل 10 أهداف وساهم فى صناعة 7 أهداف أخرى.

البوركينى إيريك تراورى صاحب الـ 22 عاماً، هو واحد من أبرز نجوم الدورى المصرى هذا الموسم، بتألقه مع فريقى مصر للمقاصة مطلع الموسم قبل الانتقال لبيراميدز فى يناير الماضى ومواصلة المستويات الفنية المميزة الذى يقدمها، وسجل تراورى 11 هدفاً وصنع 4 أهداف، ليساهم فى 15 هدفاً فى الموسم الحالى.

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ظهور مصرى شاب بين أصحاب البشرة السمراء من نجوم المسابقة هذا الموسم، يدون باسم مصطفى محمد، مهاجم فريق الكرة بنادى الزمالك والمعار لصفوف طلائع الجيش، حيث ساهم اللاعب فى 14 هدفاً بتسجيل 10 وصناعة 4.

الإيفوارى رزاق سيسيه ابن الـ 20 عاماً، والمعار من صفوف الزمالك للاتحاد السكندرى، استطاع المساهمة فى 13 هدفاً هذا الموسم بقميص زعيم الثغر من خلال تسجيل 6 أهداف وصناعة 7، منقذاً الفريق الأخضر من عدة أزمات ووعكات.

النيجيرى إيدو موزيس، نجم خط هجوم فريق حرس الحدود، والذى ظهر بشكل رائع مع الفريق العسكرى بالدورى المصرى هذا الموسم، حث سجل اللاعب 8 أهداف وقام بعمل 2 «أسيست»، ليدخل ضمن قائمة الأكثر مساهمةً فى الأهداف مع أنديتهم هذا الموسم، ويبلغ النيجيرى من العمر 21 عاماً، فى ظل ترقب كبير لأندية القمة من أجل الظفر بخدماته.

أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى الذى أعير للجونة فى يناير الماضى تمكن من تسجيل 6 أهداف منذ انتقاله للفريق الساحلى، حيث ظهر ابن الـ 21 عاماً بأداء جيد عقب رحيله عن القلعة الحمراء، بينما واصل محمد صادق توهجه بقميص الدراويش هذا الموسم، وقاد متوسط ميدان الإسماعيلى بنجاح واستطاع صناعة 6 أهداف للفريق بالمسابقة فى موسمها الجارى.