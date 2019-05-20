شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف المغربية تسلط الضوء على الفوز القاتل لبركان أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف المغربية، الضوء على فوز فريق نهضة بركان على الزمالك، مساء الأحد، على الملعب البلدى، بهدف دون مقابل، ضمن منافسات ذهاب نهائى مسابقة كأس الاتحاد الإفريقى «الكونفدرالية».

البداية مع صحيفة «المنتخب» حيث قالت فى عنوان لها: «كودجو ينسف الزمالك»، مضيفة أن مهاجم الفريق المغربى نجح فى قتل القلعة البيضاء بالدقائق الأخيرة بعدما سجل هدفًا قاتلًا فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وأشارت الصحيفة إلى أن المواجهة كانت صعبة على الفريقين، ولكن تمكن الفريق البركانى فى الوقت القاتل من تحقيق الفوز بعد ضياع العديد من الفرص خلال اللقاء الذى شهد حضورا جماهيريا كبيرا من جانب فريق نهضة بركان الذى ملأ جنبات الملعب البلدى.

فيما قالت صحيفة «هسبريس»: «كودجو يضرب الزمالك فى مقتل»، مضيفة أن هداف الفريق المغربى استطاع أن يقود فريقه لفوز قاتل ومستحق على نظيره الزمالك فى موقعة الكبار.

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وأوضحت الصحيفة أن القائم حرم لابا من تسجيل هدفين خلال الشوط الأول، ولكن المهاجم التوجولى نجح فى النهاية من تحقيق هدف نهضة بركان بالخروج من المباراة بفوز قاتل قبل إطلاق صافرة النهائية بلحظات.

وعنونت صحيفة «البطولة»: «نهضة بركان يتحدى الحظ»، موضحة أن الفريق المغربى قاوم الحظ خلال اللقاء أمام الزمالك وقهر كافة العقبات التى واجهته على الملعب البلدى أمام فريق كبير ولكنه فى النهاية حقق المطلوب منه بفضل أقدام كودجو النارية.

وأشارت إلى أن الفريق المغربى أضاع العديد من الأهداف خلال الشوط الأول، عن طريق النجم التوجولى الذى رفض خروج جماهير نهضة بركان غاضبة من الملعب البلدى، وسجل هدفا على طريقته الخاصة.

وكتبت صحيفة «هسبورت»: «فوز قاتل للبركان»، مضيفة أن تحركات كودجو أثمرت عن هدف قاتل لفريق النهضة فى نهاية المباراة، كما أن الزمالك كان له فرص ولكن على فترات حيث كان لا يريد المغامرة ولكن فى الوقت القاتل عندما اندفع استغل المهاجم التوجولى ذلك وسجل هدفًا.

وأضافت أن نهضة بركان يحسم موقعة الذهاب، حيث استطاع الفريق المغربى أن يحسم موقعة الذهاب أمام الزمالك بالفوز بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت على الملعب البلدى ببركان، مشددة على أن الجماهير البركانية تثق فى قدرة الفريق على حصد لقب كأس الكونفدرلية فى ملعب برج العرب يوم الأحد المقبل.