أفلت لاتسيو، من الهزيمة أمام ضيفه بولونيا وتعادل (3-3) اليوم الإثنين، في ختام المرحلة الـ37 (قبل الأخيرة) من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ورفع لاتسيو، رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثامن، مقابل 41 نقطة لبولونيا في المركز الـ12.
سجَّل الأهداف الثلاثية للاتسيو، خواكين كوريا، وكيسانجا جاسينو، وسيرجي سافيتش في الدقائق (14، 59، 80).
بينما سجل الأهداف الثلاثة لبولونيا، أندريا بولي، وماتيا ديسترو، وريكاردو أورسوليني، في الدقائق (50، 51، 63).
كانت هذه تفاصيل خبر لاتسيو يفلت من الهزيمة أمام بولونيا بالدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.