لاتسيو يفلت من الهزيمة أمام بولونيا بالدوري الإيطالي

أفلت لاتسيو، من الهزيمة أمام ضيفه بولونيا وتعادل (3-3) اليوم الإثنين، في ختام المرحلة الـ37 (قبل الأخيرة) من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع لاتسيو، رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثامن، مقابل 41 نقطة لبولونيا في المركز الـ12.

سجَّل الأهداف الثلاثية للاتسيو، خواكين كوريا، وكيسانجا جاسينو، وسيرجي سافيتش في الدقائق (14، 59، 80).

بينما سجل الأهداف الثلاثة لبولونيا، أندريا بولي، وماتيا ديسترو، وريكاردو أورسوليني، في الدقائق (50، 51، 63).