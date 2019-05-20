تعادل عادل بين الدحيل والهلال في دوري أبطال آسيا

تعادل الدحيل والهلال السعودي (2- 2) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين، على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في ختام مباريات المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال آسيا.

سجل هدفي الهلال جوميز في الدقيقتين 29 و55 في حين سجل هدفي الدحيل يوسف العربي والبديل خالد منير في الدقيقتين 15 و90.

وبهذه النتيجة رفع فريق الهلال رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة والدحيل إلى 9 نقاط في المركز الثاني.

جاءت المباراة قوية ومثيرة من الفريقين حيث سعى كل منهما لتحقيق الانتصار، وتقدم الدحيل في بداية اللقاء ونجح الهلال في التعادل ثم التقدم، وعاد الدحيل مع الدقيقة الأخيرة في اللقاء وسجل له البديل خالد منير هدف التعادل.

قدم الفريقان عرضًا مميزًا حيث لعبا اللقاء بلا أي ضغوطات وهو الأمر الذي ساعدهما على تقديم مستوى فني متميز أمتع الجماهير التي حضرت اللقاء، وجاءت النتيجة في النهاية عادلة وفقا لما قدمه كل فريق على مدار الشوطين.