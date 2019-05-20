تشيلسي يتلقى دفعة هائلة قبل النهائي الأوروبي

حصل تشيلسي على دفعة كبيرة، قبل نهائي الدوري الأوروبي أمام آرسنال، المقرر يوم 29 مايو/آيار الجاري، في العاصمة الآذرية باكو، بعدما استعاد خدمات أحد نجومه.

فقد ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الدولي الفرنسي نجولو كانتي عاد إلى تمارين الفريق، اليوم الاثنين، ما يمهد لإمكانية مشاركته في النهائي.

وفي المقابل، سيخوض تشيلسي النهائي دون لاعبيه، روبن لوفتوس-تشيك وكالوم هودسون-أودوي، اللذين تعرضا لقطع في وتر أخيل، وخضعا لجراحة.

Advertisements

وكان كانتي قد أصيب، في مباراة تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام واتفورد، علما بأنه خاض قبلها بثلاثة أيام، 90 دقيقة كاملة ضد آينتراخت فرانكفورت، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وهو ما دفع مدرب البلوزر، ماوريسيو ساري، للاعتراف بأنه أخطأ في إشراك لاعب ليستر سيتي السابق، في مباراة واتفورد.

وتجاوز تشيلسي آينتراخت فرانكفورت بركلات الترجيح، بينما أطاح آرسنال بفالنسيا من نصف النهائي.