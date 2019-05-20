أليسون ولوريس.. من ينصف فريقه في نهائي الأبطال؟

ينتظر الجميع حول العالم النهائي الإنجليزي المرتقب لدوري أبطال أوروبا، بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير، والذي سوف يقام على ملعب واندا مترو بوليتانو (معقل أتلتيكو مدريد) يوم 1 يونيو المقبل.

وباتت فرصة إنجلترا في استرداد اللقب مؤكدة، بعد سيطرة إسبانية دامت 5 سنوات، حقق فيها ريال مدريد اللقب 4 مرات، وبرشلونة مرة وحيدة، وعندما تقرر أن يقام النهائي في إسبانيا نفسها، اختفى الإسبان وعاد الإنجليز.

ويعتبر تشيلسي آخر فريق إنجليزي رفع الكأس ذات الأذنين، عندما توج باللقب عام 2012 على حساب بايرن ميونخ على ملعب أليانز آرينا.

ويعود الفضل في هذا التتويج لحارس تشيلسي في ذلك الوقت بيتر تشيك، والذي تصدى لركلة جزاء في الوقت الإضافي للهولندي آريين روبن، قبل أن يقود البلوز لاقتناص اللقب بركلات الترجيح.

هذا الأمر يؤكد أن لحراس المرمى كلمة عليا في مباريات نهائي الأبطال، فمن يتألق حارسه في تلك الليلة التاريخية يقطع شوطًا كبيرًا نحو اللقب.

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وفي نسخة هذا العام سيلتقي أليسون حارس ليفربول والفائز بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي، أمام هوجو لوريس حارس توتنهام والذي قاد فرنسا للتتويج بكأس العالم.

والمعروف أن كلا الحارسين من الحراس الكبار ليس في الدوري الإنجليزي فقط، وإنما في أوروبا، ويعول يورجن كلوب مدرب ليفربول وماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام على الحارسين من أجل تحقيق اللقب الأول له مع ناديه، فالأول على مدار 4 مواسم لم يحقق أي بطولة مع ليفربول، والثاني لم يفوز بأي لقب على الإطلاق.

بالنسبة لأليسون، فقد خاض جميع مباريات الريدز في البطولة هذا الموسم، حيث لعب 6 مباريات في دور المجموعات، و6 في الأدوار الإقصائية، واستقبلت شباكه 12 هدفًا بواقع هدف في كل مباراة، وحافظ على شباكه في 5 مباريات.

أما لوريس فقد خاض 10 مباريات من أصل 12، وغاب عن مباراتين، أمام إنتر الإيطالي في الجولة الأولى لدور المجموعات بسبب الإصابة، وأيندهوفن الهولندي في الجولة الرابعة بسبب تلقيه بطاقة حمراء أمام نفس الفريق في الجولة الثالثة، وخلال العشر مباريات استقبلت شباك لوريس 13 هدفًا، وحافظ على شباكه في 4 مباريات.

وإذا نظرنا إلى نسبة الأهداف التي تلقاها كل حارس وفقًا لعدد المباريات التي شارك فيها، فإن الغلبة ستكون لأليسون الذي استقبل 12 هدفًا في 12 مباراة، بواقع هدف في كل مباراة خلال 1080 دقيقة، أما لوريس فقد استقبلت شباكه 13 هدفًا خلال 10 مباريات فقط، بواقع 1.3 هدف في كل مباراة خلال 889 دقيقة.