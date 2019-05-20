العين يخسر آخر مبارياته الآسيوية أمام الاستقلال الإيراني

خسر العين الإماراتي أمام ضيفه الاستقلال الإيراني، اليوم الاثنين، بنتيجة (1-2) في استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، بدوري أبطال آسيا.
وبذلك، رفع الاستقلال رصيده إلى 8 نقاط، في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد العين عند نقطتين فقط، في ذيل الترتيب.
وكان الفريقان قد ودعا المنافسات بالفعل، قبل هذه المباراة، فيما تأهل الهلال السعودي والدحيل القطري إلى الدور التالي، عن هذه المجموعة.
وافتتح العين التسجيل في الدقيقة 13، عن طريق السويدي ماركوس بيرج، وتعادل الاستقلال برأسية قوية من محمد دانشكر، في الدقيقة 22.
وأضاف مرتضى تبريزي الهدف الثاني للاستقلال، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
وجاءت بداية الشوط الثاني ساخنة، بعدما تصدى خالد عيسى، حارس العين، لركلة جزاء سددها أياندا باتوسي في الدقيقة 48.
ولم يستطع العين إدراك التعادل، رغم الفرص الكثيرة التي لاحت للاعبيه، حيث أبقى التسرع وتألق دفاع وحارس الاستقلال النتيجة على حالها.
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