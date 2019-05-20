لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بالرباعية في الشوارع

احتفل لاعبو مانشستر سيتي بإنجازاتهم هذا الموسم، من خلال التجول في شوارع مدينة مانشستر، اليوم الاثنين، مستقلين حافلة مكشوفة أمام الجماهير التي احتشدت لرؤيتهم.

وكُتب على الحافلة الزرقاء كلمة "الرباعيون"، في إشارة لإحراز الفريق لأربعة ألقاب محلية، هي الدوري الإنجليزي الممتاز والكأس وكأس الرابطة ودرع المجتمع.

وحمل المشجعون الذين ارتدوا قمصان الفريق، اللافتات والأوشحة الزرقاء الخاصة بمانشستر سيتي.

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واصطفوا لتحية الأبطال الذين اختتموا الموسم، السبت الماضي، بإحراز كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب واتفورد (6-0).

وخص المشجعون قائد السيتي، فينسنت كومباني، بترحيب خاص، بعدما أعلن المدافع البلجيكي انتقاله إلى أندرلخت، كلاعب ومدرب.

ومن المقرر أن ينضم فريق سيدات مانشستر سيتي، إلى احتفالات فريق الرجال لاحقا، حيث فاز بدوره بثنائية الكأس وكأس الرابطة، هذا الموسم.