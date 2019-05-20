بسبب شارة القيادة.. أسمواه جيان يعتزل اللعب دوليًا قبل 31 يوم من أمم أفريقيا

أعلن أسمواه جيان قائد منتخب غانا، عن اعتزاله اللعب الدولي قبل 31 يوم من انطلاق منافسات كأس أمم أفريقيا التي ستقام في مصر بشهر يونيو المقبل.

ووفقًا لبيان رسمي لجيان، نشره موقع غانا ويب، فإنه لن يكون متاحًا للعب مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا، معلنًا عن استعداده لخدمة الفريق من أي موقع آخر.

وأوضح اللاعب في بيانه، أنه بعد مناقشة مع عائلته وزملاه بالفريق، فإنه قرر اعتزال اللعب الدولي بعد قرار مدربه، كواسي أبياه، بمنح شارة قيادة منتخب غانا للاعب آخر.

ونشرت تقارير إعلامية غانية ما يفيد بأن أبياه قرر أن يكون أندري آيو هو قائد منتخب غانا في كأس أمم أفريقيا المقبل، قبل ساعات من إعلان قائمة الفريق لخوض المسابقة.

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وأكد جيان في بيانه، أنه فضل إعفاء نفسه من المشاركة في البطولة في ظل تسمية قائد آخر للفريق، متمنيًا ألا يتسبب قراره في عملية زعزعة لاستقرار الفريق.

وسبق لجيان أن أكد في تصريحات سابقة على استعداده لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا بعد شفاءه من إصابة كان قد تعرض لها، إلا أنه عاد اليوم، الاثنين، بقرار الاعتزال الدولي.

الجدير بالذكر أن قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 أوقعت المنتخب الغاني في المجموعة السادسة إلى جانب الكاميرون، بنين وغينيا بيساو.