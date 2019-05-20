مدرب ريال بيتيس السابق يحلم بمقعد فالفيردي

يتمنى كيكي سيتيين، المدير الفني السابق لريال بيتيس، تدريب برشلونة مستقبلًا، بعدما رحل عن الفريق الأندلسي.

وقال سيتيين، اليوم الاثنين، خلال تصريحات لـ"راديو ماركا" الإسباني، عن احتمال تدريبه للبلوجرانا: "برشلونة لديه بالفعل مدرب رائع، فاز بلقب الليجا مرتين".

وأضاف: "برشلونة حقق البطولات مع المدرب الحالي (فالفيردي)، والمدرب السابق، والذي يسبقه.. وذلك لأن النادي لديه نظام استثنائي فوق المدربين".

Advertisements

وتابع: "أتمنى إذا سنحت لي الفرصة في يوم من الأيام، لخوض هذه التجربة وقيادة برشلونة".

وواصل المدرب الإسباني: "في الوقت الحالي سأكون راضيًا، إذا لم أظل في المنزل.. أرغب في الحصول على وظيفة في وقت قريب، وسأكون سعيدًا تمامًا مثل أي مكان عملت فيه، حيث أسعى لجعل فرقي تلعب كرة جيدة".

يُذكر أن سيتيين، قاد الفريق الأندلسي للفوز على ريال مدريد (2-0)، في ملعب سانتياجو برنابيو، لحساب آخر جولات الليجا.