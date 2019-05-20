تريزيجيه بين 4 لاعبين في قائمة تعاقدات جالاتا سراي

كشفت تقارير صحفية تركية عن قائمة اللاعبين التي وضعها فاتح تريم المدير الفني لنادي جالاتا سراي، من أجل التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صحيفة أكسام التركية، أوضحت في تقرير لها اليوم، الاثنين، أن المصري محمود حسن "تريزيجيه" يتواجد في القائمة المكونة من أربعة لاعبين مطلوب التعاقد معهم في يوليو المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن القائمة تضم أيضًا كلًا من أردا توران لاعب برشلونة السابق وباشاك شهير الحالي، ريان بابل جناح فولهام الإنجليزي وفرانك ريبيري لاعب بايرن ميونخ الألماني.

وكان ريبيري قد أعلن رحيله من صفوف بايرن ميونخ بعد نهاية الموسم الجاري، ليصبح مطلوبًا في جالاتا سراي الذي لن يكون مضطرًا لدفع مبلغ مالي كبير لضمه.

الجدير بالذكر أن تريزيجيه ارتبط اسمه بجالاتا سراي خلال فترات الانتقالات الشتوية والصيفية خلال المواسم الماضية، إلا أن الانتقال لم يتم.