سكاي سبورتس: شيفيلد وينزداي مهتم بالتعاقد مع سام مرسي

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي شيفيلد وينزداي مهتم بالتعاقد مع المصريPowered By سام مرسي لاعب نادي ويجان أتلتيك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، أكدت أن شيفيلد يهدف للتعاقد مع مرسي في الصيف المقبل، من أجل تدعيم صفوف الفريق للمنافسة على التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم التالي.

ويلعب مرسي في صفوف ويجان، حيث صعد معه إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، قبل أن ينهي الموسم المنتهي منذ عدة أيام بالتواجد في المركز 18.

وأنهى شيفيلد وينزادي موسمه أيضًا محتلًا المركز 12 في الترتيب برصيد 64 نقطة، بفارق 10 نقاط عن ديربي كاونتي آخر المتأهلين لملحق التأهل للبريميرليج.

الجدير بالذكر أن سام مرسي تم استدعاءه للتواجد في منتخب مصر خلال فترة تواجد هيكتور كوبر كمدير فني، حيث ظهر في قائمة الفريق خلال كأس العالم 2018.