لخلافة كومباني.. تقارير: مانشستر سيتي يستهدف ماجواير

كشفت صحيفة ميرور البريطانية عن استهداف مانشستر سيتي التعاقد مع مدافع ليستر سيتي هاري ماجواير، وسط اهتمامات من جانب مانشستر يونايتد للتعاقد مع اللاعب.

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يبحث عن تعزيز مركز المدافع فينسنت كومباني الذي أعلن رحيله عن ملعب الاتحاد، عائدًا إلى ناديه الأسبق اندرلخت البلجيكي.

وبحسب ميرور فإن مانشستر سيتي على استعداد لتكثيف مفاوضاته لضم هاري ماجواير والتغلب على منافسه اللدود مانشستر يونايتد الذي يسعى هو الآخر للتوقيع مع نجم إنجلترا.

ماجواير كان قريبًا من الانضمام إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي بعد نجاحه في كأس العالم، إلا أن ليستر سيتي رفض التفريط في لاعبه ومدد تعاقده لمدة 5 سنوات.

جدير بالذكر أن ماجواير خاض هذا الموسم 31 مباراة بالدوري بقميص الثعالب سجل 3 أهداف، إلى جانب مباراة بكأس الرابطة الإنجليزية.