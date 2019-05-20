أليجري: لا يمكنني نصح يوفنتوس

أعرب ماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس، عن امتنانه للسنوات التي قضاها في النادي الإيطالي، مشيرًا إلى أن البيانكونيري سيواصل تحقيق الألقاب.

وقال أليجري، خلال تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو": "لا يمكنني تقديم أي نصيحة إلى يوفنتوس حول خليفتي، وأي شخص سيتم إسناد المهمة له، سيكون بجانبه فريق قوي يدعمه".

وأضاف: "يوفنتوس منظم جدًا، وسوف يستمر في الفوز بالألقاب، وأترك النادي بعد 5 سنوات رائعة وأشكر جميع الأشخاص الذين قابلتهم، لأنه بفضلهم حققنا كل هذه الإنجازات".

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وواصل: "يُشرفني أن أكون جزءًا من قاعة المشاهير الإيطاليين، وسأقدم هدية وهي آخر ميدالية فزت بها وهي ميدالية لقب الدوري الإيطالي الأخير، وأريد أن يتم عرضها في المتحف في كوفرسيانو".

واختتم: "حين عدت إلى منزلي في ليفورنو، قبل لقائي مع رئيس يوفنتوس أنييلي، نظرت إلى البحر وطهرت أفكاري".

وحقق أليجري برفقة يوفنتوس، لقب الدوري الإيطالي 5 مرات متتالية، و4 ألقاب كأس إيطاليا، ولقبين بكأس السوبر الإيطالي.