شوبير يكشف ملامح قائمة مصر لبطولة إفريقيا

قال أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، اليوم الاثنين، إن قائمة الفراعنة لبطولة أمم إفريقيا 2019، قد تعلن خلال ساعات.

وتنظم مصر البطولة، خلال الفترة من 21 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

وقال شوبير، عبر حسابه على "تويتر": "الجهاز الفني لمنتخب مصر مجتمع حاليا.. وإعلان قائمة المنتخب قد يتم خلال ساعات".

وتابع: "الجهاز الفني استقر على ضم 3 حراس مرمى.. أحمد الشناوي ومحمد الشناوي ومحمود جنش، وسيكون محمد أبو جبل ومحمد عواد جاهزين في أي وقت".

Advertisements

وواصل حارس مرمى الفراعنة السابق: "قائمة المنتخب قد تشهد انضمام عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك، والاستعانة بعناصر خبرة مثل عبد الله السعيد ووليد سليمان".

وسيلعب المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وستقام مباريات هذه المجموعة في استاد القاهرة.