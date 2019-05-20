رامون كالديرون: بيل لن يلعب مجددًا لريال مدريد

يرى رامون كالديرون رئيس ريال مدريد السابق، أن الويلزي جاريث بيل لن يلعب مُجددًا بقميص الميرنجي، في ظل العلاقة السيئة بينه وبين مدربه، زين الدين زيدان.

وقال كالديرون خلال تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية "أعتقد أن جاريث بيل لعب مباراته الأخيرة مع ريال مدريد، من المستحيل بقاء اللاعب الويلزي، زيدان لا يعتمد عليه والعلاقة انتهت بينهما".

وأضاف "الجماهير أيضًا تعتقد أن جاريث بيل غير ملتزم وهذه مشكلة كبيرة، أفضل شيء بالنسبة له، هو الرحيل عن ملعب سانتياجو برنابيو".

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وتابع كالديرون "زيدان كان يرى من الضروري استمرار كريستيانو رونالدو وبيع جاريث بيل، لكن النادي قرر غير ذلك، والآن يبدو من المستحيل استمرار اللاعب الويلزي في الفريق".

وعن ارتباط اسم جاريث بيل بالعودة لفريقه السابق توتنهام، علق "المشكلة هي راتبه المرتفع والذي يصل إلى 17 مليون يورو في الموسم الواحد".

وأتم "الجماهير ظنت أن المال سيكون أفضل من رونالدو، وكان ذلك مستحيلا، ريال مدريد سيحاول بيع بيل بسعر أقل".