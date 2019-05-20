الزمالك يتلقى عرضا رسميا من العربي الكويتي لاستعارة سيسيه

تلقى نادي الزمالك عرضا رسميا من النادي العربي الكويتي لاستعارة رزاق سيسه لاعب الزمالك المعار في الاتحاد السكندري هذا الموسم. ووفقا للعرض المرسل لنادي الزمالك، فإن العربي طلب استعارة اللاعب موسما واحدا مقابل ٢٠٠ ألف دولار بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب. وجاء العرض عن طريق عبد الحميد عادل وكيل اللاعبين، والذي بدأ في التواصل مع إدارة الزمالك للحصول علي موافقة بإعارة اللاعب. ويقضي سيسه فترة إعارة في الوقت الحالي بين صفوف نادي الاتحاد السكندري تنتهي بنهاية الموسم الجاري ويرتبط مع القلعة البيضاء بعقد لمدة ٣ سنوات.

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