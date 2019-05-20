صافرة مايينكو تقود نهائي كأس ملك إسبانيا

اعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن طاقم حكام مواجهة نهائي كأس ملك إسبانيا، بين برشلونة وفالنسيا، والتي يحتضنها ستاد بينيتو فيامارين في مدينة إشبيلية، مساء الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري.
ويقود ألبرتو أونديانو مايينكو طاقم حكام مواجهة نهائي كأس ملك إسبانيا، ويعاونه المساعدان روبيرتو ألونسو وإنيجو بريتو لوبيز، بالإضافة إلى الحكم الرابع ريكاردو دي بورجوس.
وعلى جانب آخر، يقود كارلوس ديل سيرو طاقم حكام تقنية الفيديو "VAR"، بينما يعاونه الثنائي خوسيه سانشيز وروبيرتو دياز في غرفة التحكم الخاصة بالفيديو.
وحسم برشلونة لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني، حيث أنهى المسابقة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 87 نقطة، بينما احتل فالنسيا المركز الرابع برصيد 61 نقطة.
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