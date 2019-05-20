الاتفاق يرفض انتقال العبود والكويكبي للأصفرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عارض أعضاء الشرف بنادي الاتفاق، فكرة التفريط في نجوم الفريق الأول لكرة القدم المحليين، مطالبين الإدارة الحالية بالتمسك بجميع العناصر وتحديدا المؤثرة، وهو ما دفع إدارة النادي برئاسة خالد الدبل لرفض عرض نادي الاتحاد المتضمن استعارة اللاعب عبدالرحمن العبود الموسم المقبل، رغم تقديم الإدارة الاتحادية مبلغ 6 ملايين ريال ولاعبين من درجة الشباب للاتفاق مقابل إعارة العبود موسما واحدا لسد غياب المهاجم فهد المولد نتيجة إيقافه من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

كما رفض أعضاء الشرف بنادي الاتفاق أيضا بيع عقد أو إعارة صانع اللعب محمد الكويكبي للنصر، بعد تلقي إدارة النادي طلبا رسميا من نظيرتها في النصر بهذا الشأن، مشددين على ضرورة قفل هذا الباب سواء استمرت الإدارة الحالية أو خلفتها أخرى جديدة.

وسيكون ملف نجوم الفريق من أهم الملفات التي سيناقشها اجتماع مجلس أعضاء الشرف الذي دعا له رئيس أعضاء الشرف عبدالرحمن الراشد الجمعة المقبل.