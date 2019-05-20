باجندوح يلوح بورقة الجمهور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اتفق لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جمال باجندوح في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الوحدة الإماراتي، مع مدربه لويس سييرا، حينما قال «نسعى لنهاية مثالية وذلك بالفوز على الوحدة وخطف صدارة المجموعة الثانية منه».

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ولوح باجندوح بورقة الجماهير، حيث قال «الفريق افتقد جماهيره في المواجهتين الماضيتين بدوري أبطال آسيا على ملعبه تنفيذا لعقوبة حرمانه من جماهيره مباراتين على أرضه، والآن انتهت هذه العقوبة».

ويلتقي الاتحاد والوحدة اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في ختام دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويحتل الاتحاد وصافة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن الوحدة المتصدر.