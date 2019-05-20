سييرا: هدفنا الصدارة فقط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، التشيلي خوسيه سييرا، أن فريقه سيلعب للفوز فقط عندما يستضيف الوحدة الإمارتي اليوم في ختام دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال سييرا في المؤتمر الصحفي أمس «نتطلع لصدارة المجموعة على حساب الوحدة، كما أرغب في نهاية الموسم بشكل جيد، من خلال تحقيق الفوز وتصدر المجموعة».

وأضاف «لا أهتم بالأسماء التي سيدفع بها الوحدة، أساسيين كانوا أم بدلاء، فقط ندرك أننا نواجه فريقا جيدا يطمح للصدارة».