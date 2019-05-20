رباعية أبوظبي دافع الاتحاد لهزيمة الوحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يبحث الاتحاد عن صدارة المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا عندما يلتقي مع المتأهل بجانبه إلى دور الـ 16 فريق الوحدة الإماراتي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة السادسة والأخيرة.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها اليوم أيضا لوكوموتيف الأوزبكي مع ضيفه الريان القطري على استاد لوكوموتيف في طشقند.

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ويتصدر الوحدة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، مقابل 10 نقاط للاتحاد، و4 للوكوموتيف و3 للريان، حيث ضمن الوحدة والاتحاد الحصول على بطاقتي التأهل عن المجموعة إلى دور الـ 16.

وكما هو الحال في المجموعة الأولى، فإن مباراة الاتحاد مع الوحدة ستكون لتحديد الحاصل على المركز الأول في الترتيب، بجانب سعي الاتحاد إلى رد اعتباره أمام الوحدة تحديدا، حيث تغلب عليه في أبوظبي بنتيجة عريضة بلغت 4-1.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الاتحاد على الريان 5-1 في جدة، ولوكوموتيف على الوحدة 2-0 في طشقند، وفي الجولة الثانية فاز الوحدة على الاتحاد 4-1 في أبوظبي، والريان على لوكوموتيف 2-1 في الدوحة، وفي الجولة الثالثة فاز الوحدة على الريان 2-1 في الدوحة، والاتحاد على لوكوموتيف 3-2 في جدة. وشهدت الجولة الرابعة فوز الوحدة على الريان 4-3 في أبوظبي وتعادل لوكوموتيف مع الاتحاد 1-1 في طشقند، أما الجولة الخامسة فشهدت فوز الاتحاد على الريان 2-0 في الدوحة، والوحدة على لوكوموتيف 3-1 في أبوظبي.